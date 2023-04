Auch Frankreich und Niederlande starten Einsätze Evakuierung aus dem Sudan – „Operation mehrerer Länder in Gang“

An der Evakuierung sollen rund 100 US-Soldaten in drei Hubschraubern vom Typ MH-47 beteiligt gewesen sein. Sie brachten etwa 70 US-Botschaftsangestellte von einer Landezone am Botschaftsgebäude zu einem unbekannten Ort in Äthiopien, wie aus informierten Kreisen verlautete. Biden bedankte sich neben Äthiopien auch bei Dschibuti und Saudi-Arabien, die bei dem Einsatz geholfen hätten.