Europawahl Grüne in Österreich stehen nach neuen Vorwürfen weiter zu Spitzenkandidatin

Unbeirrt von neuen Vorwürfen gegen ihre Spitzenkandidatin für die EU-Wahl halten die österreichischen Grünen an Lena Schilling fest. Bei den Vorwürfen handle es sich um den „hemmungslosen Versuch, eine junge, engagierte Frau fertigzumachen“, sagte die Grünen-Generalsekretärin Olga Voglauer am Mittwoch in Wien. „Die Grenzen sind überschritten.“ Die jüngst bekanntgewordenen Chats bezeichnete Schilling als aus dem Zusammenhang gerissen und bestritt deren scheinbare Aussage. Laut diesen von Medien veröffentlichten Nachrichten soll die Klimaaktivistin an eine damalige Freundin geschrieben haben, dass sie nach der Wahl zur Linksfraktion im EU-Parlament wechseln wolle und die Grünen eigentlich hasse.