Würdigung für Kampf um Menschenrecht Venezuelas Oppositionsführerin Machado mit Václav-Havel-Preis des Europarats ausgezeichnet

Der Václav-Havel-Preis des Europarats geht in diesem Jahr an die venezolanische Oppositionsführerin María Corina Machado. Dies gab der Europarat am Montag in Straßburg bekannt. „Ich möchte diese Anerkennung den Millionen von Venezolanerinnen und Venezolanern widmen, die täglich die Werte von Václav Havel verkörpern“, sagte Machado über den Menschenrechtspreis in einer Ansprache per Videoschalte.