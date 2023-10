Streit um Rentenalter Europäischer Gerichtshof verwirft Teile polnischer Justizreform

Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hat Teile der Justizreform in Polen für gesetzwidrig erklärt. Die von der national-konservativen PiS-Regierung durchgesetzte Absenkung des Renteneintrittsalters von Richtern sei ein willkürlicher Eingriff in die Unabhängigkeit der Rechtsprechung, entschied das Gremium am Dienstag. In Warschau bekräftigten Oppositionsparteien die Bereitschaft, unter Führung von Donald Tusk eine neue Regierung zu bilden und forderten Präsident Andrzej Duda auf, einen raschen Machtwechsel zu ermöglichen.