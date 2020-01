EU-Außenministertreffen : Europäer wollen Hilfen für Libyen organisieren

Berlin/Brüssel Nach der Berliner Libyen-Konferenz berät die EU nun über weitere Möglichkeiten für die Einhaltung des Waffenstillstands und die Respektierung des Waffenembargos. Am Montag trafen sich die EU-Außenminister in Brüssel.

Europäer wollen nach der Libyen-Konferenz Hilfen für das nordafrikanische Land auf den Weg bringen. Anfang Februar werde bei einem Treffen in Deutschland - wahrscheinlich auf Außenminister-Ebene - der Startschuss für die Arbeit der vier vereinbarten Arbeitsgruppen fallen, sagte Außenminister Heiko Maas am Montag. In Brüssel sagte der EU-Außenbeauftragten Josep Borrell, der angestrebte Waffenstillstand könne nur mit europäischer Hilfe gehalten werden. Seit dem Sturz von Machthaber Muammar Ghaddafi 2011 tobt in Libyen ein Bürgerkrieg mit zunehmender internationaler Beteiligung.

Die Teilnehmer der Libyen-Konferenz hatten sich am Sonntag in Berlin auf eine Waffenruhe in dem Land geeinigt und das UN-Waffenembargo bekräftigt. Borrell und deutsche Politiker hatten sich bereits vor der Konferenz dafür ausgesprochen, dass die EU zu einem Militäreinsatz in Libyen bereit sein müsse. "Die Beteiligung der Bundeswehr an einer Friedensmission in Libyen wäre prinzipiell möglich, würde aber die Belastung weiter erhöhen", sagte der Wehrbeauftragte Hans-Peter Bartels (SPD) Bartels der "Augsburger Allgemeinen". Vor allem Sanitäter, Versorger und Fernmelder seien knapp.