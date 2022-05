Sanktionen gegen Russland : EU will leichter auf Vermögen russischer Oligarchen zugreifen

Brüssel Den russischen Oligarchen wird vorgeworfen, den Krieg gegen die Ukraine zu unterstützen. Deshalb will die EU eingefrorene Vermögenswerte beschlagnahmen und für andere Dinge nutzen – beispielsweise für den Wiederaufbau der Ukraine.

Die EU-Kommission will ein rechtliches Instrument zur Beschlagnahmung eingefrorener Vermögenswerte russischer Oligarchen schaffen. Der am Mittwoch in Brüssel vorgelegte Plan sieht vor, die Verletzung von Sanktionen in die Liste besonders schwerer Kriminalitätsbereiche einzuschreiben, zu denen etwa Terrorismus, Menschenhandel und Geldwäsche gehören. Dies würde ein strengeres und europaweit einheitliches Vorgehen ermöglichen, wenn Oligarchen beispielsweise versuchen, Jachten in Sicherheit zu bringen oder Eigentümerverhältnisse zu ändern, um die Strafmaßnahmen gegen Russland zu umgehen.