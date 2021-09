Ärger um Lieferfristen : EU und Astrazeneca einigen sich im Streit um Corona-Impfstoff

Brüssel Der verbesserungswürdige Ruf des Astrazeneca-Vakzins hat auch mit dem Zwist um Lieferfristen in der EU zu tun. Unter anderem einseitige Lieferkürzungen des Impfstoffs hatten Brüssel verärgert. Jetzt einigten sich beide Seiten.

Astrazeneca-Vizepräsident Ruud Dobber erklärte, das Unternehmen sei der Produktion des Impfstoffs für Europa sehr verpflichtet. Dank der Einigung könne man zusammen mit der EU-Kommission daran arbeiten, die Pandemie zu überwinden. Astrazeneca und seine Partnerunternehmen hätten weltweit mehr als 1,1 Milliarden Impfdosen in mehr als 170 Länder ausgeliefert, davon mehr als 140 Millionen Dosen ohne Gewinn. Zwei Drittel der Dosen seien an Länder mit geringem oder mittlerem Durchschnittseinkommen gegangen. Astrazeneca wolle in Zusammenarbeit mit der EU-Kommission zudem das Covax-Impfbeschaffungsprogramm für ärmere Staaten unterstützen.

Astrazeneca hat zwar bereits zig Millionen Impfdosen an die EU-Staaten ausgeliefert, allerdings nicht so viele, wie die EU-Kommission erwartet hatte. Diese ging gerichtlich gegen das Unternehmen vor, um vereinbarte Lieferungen sicherzustellen. Dabei warf sie Astrazanaca vor, das Vakzin absichtlich bevorzugt an Nicht-EU-Länder zu liefern, insbesondere an Großbritannien, anstatt seine dort vorhandenen Produktionskapazitäten für Lieferungen in die EU zu nutzen.