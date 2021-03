Kataloniens Ex-Präsident : EU-Parlament hebt Puigdemonts Immunität auf

Brüssel Carles Puigdemont droht die Auslieferung an die spanischen Behörden. Das EU-Parlament hat die Immunität des früheren Regionalpräsidenten Kataloniens und zwei seiner Mitstreiter aufgehoben.

Das EU-Parlament hat die Immunität des früheren katalonischen Regierungschefs Carles Puigdemont aufgehoben. Auch den katalonischen Abgeordneten Toni Comín und Clara Ponsatí entzog es am Dienstag die Immunität. Dies könnte einer Auslieferung der drei Politiker nach Spanien den Weg ebnen. Puigdemont werde die Parlamentsentscheidung vor einem EU-Gericht in Luxemburg anfechten, kündigte sein Anwalt in Spanien, Gonzalo Boye, an.