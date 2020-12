Europäische Volkspartei : Orban will über Austritt von Fidesz aus der EVP verhandeln

Budapest Ungarns Ministerpräsident Viktor Orban will über einen Austritt seiner Fidesz-Partei aus der Europäischen Volkspartei (EVP) verhandeln. Das berichtet eine ungarische Tageszeitung. Die Mitgliedschaft liegt von Fidesz in der EVP liegt seit 2019 auf Eis.

Ungarns Ministerpräsident Viktor Orban will ungarischen Medienberichten zufolge über einen Austritt seiner Partei Fidesz aus der Europäischen Volkspartei (EVP) verhandeln. Ziel sei es dabei, dass Fidesz als autonome Gruppe Teil der EVP-Fraktion im EU Parlament bleibe. Die oppositionsnahe ungarische Tageszeitung „Nepszava“ (Dienstag) berichtete, dass Orban dies dem EVP-Fraktionsvorsitzenden Manfred Weber in einem Brief vorgeschlagen habe. Ein Sprecher der EVP-Fraktion in Brüssel habe den Erhalt und den Inhalt dieses Briefs bestätigt, berichtete die unabhängige ungarische Internet-Zeitung „telex.hu“. Eine Bestätigung von Seiten der ungarischen Regierung gab es dafür zunächst nicht.