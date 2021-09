Einbindung auch anderer politischer Kräfte im Land : EU-Minister formulieren Bedingungen für Zusammenarbeit mit Taliban

Kranj Die Einhaltung von Menschenrechten, Rechtsstaatlichkeit und Pressefreiheit sind dabei zentrale Punkte. Darauf einigen sich die Außenminister in Slowenien.

„Wir werden mit der neuen Regierung in Afghanistan in Dialog treten müssen“, erklärte der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell am Freitag nach Beratungen der EU-Außenminister in Slowenien. Es gehe um ein „operatives Engagement“, das in Abhängigkeit vom Verhalten zunehmen könne, und nicht um politische Anerkennung.