EU meldet bei WTO mögliche Vergeltungszölle gegen die USA an

Brüssel Die EU-Kommission wappnet sich für den Fall, dass die EU nicht länger von den US-Strafzöllen auf Stahl und Aluminium ausgenommen wird. Sie informiert die WHO über mögliche Gegenmaßnahmen.

Die EU habe die Welthandelsorganisation WTO am Freitag darüber informiert, dass sie zur Verhängung von Gegenmaßnahmen bereit sei, teilte die Kommission mit. Sie habe der WHO über eine Liste von US-Produkten in Kenntnis gesetzt, die "in der Zukunft" mit zusätzlichen Importzöllen belegt werden könnten. Diese sollten die US-Zölle in Höhe von 25 Prozent auf Stahl und von zehn Prozent auf Aluminium ausgleichen, "sollten diese in Kraft treten".