EU-Kommission wirft Italien schwere Verstöße gegen EU-Haushaltsregeln vor

Brüssel Die EU-Kommission wirft Italien bei seinem Haushalt 2019 besonders ernsthafte Verstöße gegen EU-Regeln vor. Bis Montag hat die italienische Regierung nun Zeit, sich zu der Kritik zu äußern.

So seien die geplanten Ausgaben zu hoch, das strukturelle Defizit würde steigen und nicht fallen und die Staatsschulden würden nicht im Rahmen der EU-Regeln fallen, hieß es in einem Brief an Italiens Finanzminister Giovanni Tria, den die EU-Kommission am Donnerstag auf ihrer Internetseite veröffentlichte.