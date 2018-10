EU-Kommission droht Italiens Haushaltsentwurf zurückzuweisen

Berlin/Rom/Brüssel Der Defizitstreit zwischen der EU-Kommission und der italienischen Regierung verschärft sich. Die Brüsseler Behörde wird den Haushaltsentwurf aus Rom für das kommende Jahr offenbar ablehnen.

Das berichtet der der "Spiegel" am Mittwoch unter Berufung auf den deutschen EU-Haushaltskommissar Günther Oettinger (CDU). "Es hat sich die Vermutung bestätigt, dass Italiens Haushaltsentwurf für 2019 mit den Verpflichtungen, die in der EU bestehen, so nicht vereinbar ist", wird Oettinger zitiert. Ein entsprechendes Schreiben von Wirtschaftskommissar Pierre Moscovici solle am Donnerstag oder Freitag in Rom eintreffen.