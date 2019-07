EU-Innenministertreffen in Helsinki : Italien und Malta lehnen deutsch-französischen Plan zur Flüchtlingsaufnahme ab

Helsinki Die EU-Innenminister finden keine Lösung im Streit um die Aufnahme von im Mittelmeer geretteten Flüchtlingen. Neue Gespräche sollen am Montag stattfinden.

Im Streit in der EU um die Verteilung von im Mittelmeer geretteten Flüchtlingen ist keine Lösung in Sicht. Italien und Malta lehnten bei einem Treffen der EU-Innenminister am Donnerstag in Helsinki einen deutsch-französischen Vorschlag ab, zeitlich befristet ankommende Migranten auf einige andere Länder zu verteilen. Frankreich kündigte neue Gespräche Anfang kommender Woche an.