Blockade des EU-Haushalts : Polen und Ungarn wollen im Finanzstreit EU-Verträge ändern

Warschau/Budapest Polen und Ungarn wollen die Frage der Rechtsstaatlichkeit unabhängig von der Haushaltsplanung der EU verhandeln – dann könnte ihre Blockade überwunden werden. Gleichzeitig bekräftigten beide Länder ihr Veto für den EU-Haushalt.

Im Streit über den EU-Finanzplan haben sich Polen und Ungarn für eine Änderung der EU-Verträge ausgesprochen. Um die gegenwärtige Blockade zu überwinden sollte zweigleisig vorgegangen werden, hieß es am Donnerstag in einer gemeinsamen Erklärung, die der polnische Regierungssprecher Piotr Muller auf Twitter veröffentlichte. Parallel zu den Verhandlungen über die akuten Finanzfragen sollte im Europäischen Rat - in dem die Staats- und Regierungschefs der Mitgliedsländer sitzen - diskutiert werden, "ob die Rechtsstaatlichkeit und die finanziellen Interessen der Union gekoppelt werden sollten". Ungarns Ministerpräsident Viktor Orban hatte am Mittwoch bereits angeregt, die Frage der Rechtsstaatlichkeit getrennt zu behandeln.