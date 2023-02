EU-Gipfeltreffen in Brüssel Selenskyj und Macron trafen sich mit verschiedenen Regierungsoberhäuptern

Emmanuel Macron (r.) ging neben Wolodymyr Selenskyj am Militärflughafen Villacoublay her. Der französische Präsident Macron und der ukrainische Präsident Selenskyj sind am 9. Februar gemeinsam nach Brüssel gereist, um an einem Gipfel der Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union teilzunehmen.