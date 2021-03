Verbreitung von Fake-News : EU-Bericht sieht Deutschland als „Hauptziel“ russischer Desinformation

Berlin Russland verbreitet einem EU-Bericht zufolge systematisch Desinformationen über Deutschland. Sowohl durch Medien als auch auf politischer Ebene. Ziel sei es, Unsicherheit und Zwietracht zu säen.

Frankreich war demnach in rund 300 Fällen Ziel der Desinformationskampagne, Italien in etwa 170 und Spanien in mindestens 40 Fällen. Der Report spricht von Deutschland als „Hauptziel“ und beschreibt eine systematische Kampagne, die sowohl auf formeller, politischer Ebene als auch durch regierungsnahe Pro-Kreml-Medien geführt werde. So schaffe der Kreml ein Bild von Deutschland, wo nur wenige geistig gesunde Stimmen in einem Chor von irrationaler „Russophobie“ zu hören seien.