Weitere Hilfen für Ukraine : EU bereitet neue Sanktionen gegen Russland vor

Versailles Die Länder der Union wollen den Druck auf Moskau erhöhen und gleichzeitig die Ukraine unterstützen. Dafür stellen die Mitglieder erneut 500 Millionen Euro zur Verfügung.

Die Europäische Union will mit neuen Sanktionen den Druck auf Russland verstärken und gleichzeitig die militärische Unterstützung für die Ukraine erhöhen. Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell sagte am Freitag, die Teilnehmer des informellen EU-Gipfels in Versailles wollten sich darauf einigen, zusätzlich 500 Millionen Euro für Militärhilfen für die Ukraine zur Verfügung zu stellen.