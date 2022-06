Kommissionspräsidentin trifft Selenskyj : EU-Beitrittsantrag der Ukraine – Von der Leyen zu Gesprächen in Kiew

EU-Beitrittsantrag der Ukraine – Von der Leyen zu Gesprächen in Kiew

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen kommt, begleitet von der ukrainischen Vize-Premierministerin Olga Stefanischina, auf dem Bahnhof in Kiew an. Foto: dpa/Michel Winde

Kiew Voraussichtlich kommenden Freitag will die EU-Kommission ihre Einschätzung dazu veröffentlichen, ob der Ukraine der Status als Kandidat für einen EU-Beitritt gewährt werden sollte. Im Vorfeld ist nun die Kommissionspräsidentin von der Leyen in Kiew eingetroffen.

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen ist am Samstag zu Gesprächen über den EU-Beitrittsantrag der Ukraine in Kiew eingetroffen. Die deutsche Spitzenpolitikerin wollte in der Hauptstadt des von Russland angegriffenen Landes mit Präsident Wolodymyr Selenskyj und Ministerpräsident Denys Schmyhal unter anderem noch offene Punkte des Aufnahmegesuchs erörtern. Zudem sollte es um die langfristige Hilfe der EU bei der Beseitigung der Kriegsschäden gehen.