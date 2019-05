EU-Erweiterung : Kommission empfiehlt Beitritt von Albanien und Nordmazedonien

Brüssel Die EU-Kommission empfiehlt den Start der Beitrittsverhandlungen mit Albanien und Nordmazedonien. Beide Balkanstaaten hätten deutliche Reformschritte gemacht. Zuletzt waren Frankreich, die Niederlande und Dänemark gegen einen Beitritt.

Die EU-Kommission spricht sich für den Start von EU-Betrittsverhandlungen mit den Balkanstaaten Albanien und Nordmazedonien aus. Sie begründete eine entsprechende Empfehlung am Mittwoch mit deutlichen Reformschritte beider Länder. Albanien und insbesondere Nordmazedonien, das einen langwierigen Namensstreit mit dem Nachbarn Griechenland beigelegt hat , hätten ihren Teil der Arbeit getan, sagte EU-Außenbeauftragte Federica Mogherini. Nun sei es an der EU, den anderen Teil der Abmachung einzuhalten.

Die Hürde ist hoch, da die Erweiterungsrunde von 2007 mit Rumänien und Bulgarien von einigen Politikern in den Hauptstädten und in Brüssel als Fehlschlag gewertet wird. Die beiden osteuropäischen Länder haben weiterhin Probleme mit der Rechtsstaatlichkeit und der Korruption. Zuletzt waren deshalb unter den EU-Staaten Frankreich, die Niederlande und Dänemark strikt gegen den Beitritt Albaniens und Nordmazedoniens. Die Ablehnung könnte nach der EU-Wahl aber weniger stark ausfallen, vermuten EU-Diplomaten. In Deutschland muss der Bundestag zustimmen.