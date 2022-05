Hilfe für Ukraine : EU-Außenminister geben weitere Gelder für Waffen

Brüssel Für Waffen und militärische Ausrüstung bekommt die Ukraine erneut Hilfe von der Europäischen Union. Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell kündigte dies nach einem Treffen der Außenminister in Brüssel an. Das neue Paket umfasst weitere 500 Millionen Euro.

Die Außenminister der EU-Staaten haben weitere 500 Millionen Euro für die Lieferung von Waffen und Ausrüstung an die ukrainischen Streitkräfte bewilligt. Das kündigte der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell am Montagabend nach einem Treffen mit den Ministern in Brüssel an. Damit erhöhen sich die für die Ukraine zur Verfügung stehenden EU-Mittel für Militärhilfe auf zwei Milliarden Euro.