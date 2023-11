Schon zur Wahl des Europäischen Parlaments einsatzbereit? Estlands Regierung will Stimmabgabe per Handy ermöglichen

In Estland sollen die Bürger bei Wahlen ihre Stimme bald auch per Handy-App abgeben können. Die Regierung in Tallinn verabschiedete am Donnerstag einen entsprechenden Gesetzentwurf, mit dem sich nun das Parlament beschäftigt wird. Der Minister für Wirtschaft und IT, Tiit Riisalo, äußerte die Hoffnung, dass die neue Abstimmungsmethode schon bei der Wahl zum Europäischen Parlament im Juni 2024 einsatzbereit ist.