Sieg für Kaja Kallas Liberale Partei der Regierungschefin bei Wahlen in Estland vorn

Im Mittelpunkt des Wahlkampfs standen Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine und dessen Auswirkungen auf die nationale Sicherheit sowie sozialpolitische Themen. Kallas sagte, ihre Partei sei nach der Wahl in einer starken Position, um eine Koalitionsregierung zu bilden, die weiterhin Druck auf Russland ausüben werde. „Wir ... müssen in unsere Sicherheit investieren, unser aggressiver Nachbar ist nicht verschwunden und wird auch nicht verschwinden, also müssen wir damit arbeiten“, sagte sie Reportern in einem Hotel im Zentrum Tallins, wo sich die Parteianhänger für den Abend versammelt hatten.