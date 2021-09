KFOR verstärkt Patrouillen an Grenze : Eskalation zwischen Serbien und Kosovo

KFOR verstärkt Patrouillen an Grenze

Serbische Soldaten stehen in Rudnica in Alarmbereitschaft. Foto: AFP/IRFAN LICINA

Pristina Wegen der wachsenden Spannungen zwischen Serbien und dem Kosovo hat die von der Nato geführte internationale Kosovo-Truppe KFOR ihre Patrouillen an der kosovarisch-serbischen Grenze verstärkt.

Sowohl die Zahl als auch die Dauer der Einsätze sei erhöht worden, teilte KFOR am Montag mit. Die US-Botschaft in Serbien twitterte, Verteidigungsbeamte aus den USA und Kanada hätten die Grenzübergänge Jarinje und Brnjak besucht, um sich ein besseres Bild von der Lage zu verschaffen.

Zuvor hatte der serbische Präsident Aleksandar Vucic mit einer Intervention Serbiens im Kosovo gedroht, falls Serben im Kosovo von Kosovo-Albanern ernsthaft bedroht würden. Vergangene Woche hatte Serbien bereits sein Militär in Alarmbereitschaft versetzt. Militärflugzeuge und -Hubschrauber flogen nahe der Grenze.

Die Nato hatte 1999 in den Krieg im Kosovo eingegriffen und serbische Truppen zum Rückzug aus der Provinz gezwungen, in der albanische Separatisten für die Unabhängigkeit kämpften. Die danach aufgestellte KFOR-Truppe umfasst rund 4000 Soldaten. 2008 erklärte sich das Kosovo für unabhängig, was Serbien bis heute nicht anerkennt.