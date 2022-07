Erweiterte Sanktionen: EU will Importstopp gegen russisches Gold verhängen​

Prag Die Europäische Union will als weitere Sanktionsmaßnahme kein Gold mehr aus Russland kaufen. Damit sollen Schlupflöcher geschlossen werden.

Die Europäische Union will einen Importstopp gegen russisches Gold verhängen. EU-Vizekommissionspräsident Maros Sefcovic sagte am Freitag am Rande eines Europaminister-Treffens in Prag, geplant seien „Sanktionen gegen Gold, das ein wichtiges Exportgut Russlands ist“. Diplomaten zufolge könnten sich die EU-Außenminister am Montag in Brüssel mit dem Kommissionsvorschlag für die neuen Strafmaßnahmen befassen.