Trumps Behauptung: Der Immunologe und Präsidentenberater Anthony Fauci habe gesagt, „Masken sind nicht gut“. Dann habe er seine Meinung geändert.

Bewertung: Das ist eine vereinfachte Darstellung.

Fakten: Fauci hat in einem Interview mit dem Sender CBS News Anfang März - also zu einem frühen Zeitpunkt der Pandemie in den USA - gesagt: „Derzeit sollten Leute in den Vereinigten Staaten nicht mit Masken herumlaufen.“ Fauci begründete dies mit dem Mangel an Schutzmasken für Kranke und medizinisches Personal. Zudem sagte er, dass Masken nicht den „perfekten Schutz“ böten, den Menschen annähmen. Die Gesundheitsbehörde CDC empfiehlt seit Anfang April, dass im Kampf gegen das Coronavirus auch gesunde Menschen ohne Symptome Stoffmasken in der Öffentlichkeit tragen sollten. Fauci weist immer wieder darauf hin, dass sich der Kenntnisstand über das Virus und die Verbreitung über die Monate verändert habe und sich Empfehlungen dadurch auch ändern können.