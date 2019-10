Polizei setzt Tränengas ein : Erneut Proteste in Ecuador - Rotes Kreuz stellt Dienst ein

In Quito sind am Mittwoch erneut Demonstranten auf die Straße gegangen.

Quito Ecuadorianer haben am Mittwoch erneut in mehreren Städten gegen die Regierung demonstriert. Vereinzelt kam es zu Zusammenstößen zwischen Steine werfenden Demonstranten und der Polizei, die mit Tränengas versuchte, Menschenmengen auseinander zu treiben.

Das Militär warnte vor Gewalt und kündigte an, dass es für Recht und Ordnung sorgen werde. In der Hauptstadt Quito verbrannten überwiegend junge Demonstranten Reifen und stellten sich Sicherheitskräften entgegen. Auch Gewerkschaftsmitglieder und Indigene protestierten, überwiegend friedlich. In der Hafenstadt Guayaquil versammelten sich Tausende, um gegen die Gewalt auf den Straßen zu demonstrieren. Einige trugen weiße Kleidung und weiße Flaggen.

Das ecuadorianische Rote Kreuz teilte mit, seine ambulanten Dienste aus Sicherheitsgründen vorerst einzustellen. Freiwillige Mitarbeiter seien an verschiedenen Orten während der vergangenen Tage angegriffen worden, am Montag hätten Menschen in Quito Steine auf Rettungswagen geworfen, so die Hilfsorganisation.