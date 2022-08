Ermittlungen gegen Ex-Präsidenten : Trump sagt unter Eid in New York aus

Donald Trump, ehemaliger Präsident der USA (Archivfoto). Foto: dpa/Evan Vucci

Washigton/New York Der Ex-Präsident empört sich erneut über die Ermittlungen gegen ihn. Dabei könnte er mit geschickten Antworten weitere Schwierigkeiten umgehen, ist sich ein Rechtsexperte sicher.

Im Rahmen der zivilrechtlichen Ermittlungen der New Yorker Staatsanwaltschaft wird der ehemalige US-Präsident Donald Trump am (heutigen) Mittwoch unter Eid zu seinen Geschäften aussagen. Das kündigte Trump im von ihm mitgegründeten Netzwerk Truth Social an. Bei den Ermittlungen geht es um Vorwürfe, Trumps Unternehmen, die Trump Organization, habe den Wert einiger ihrer Immobilien überhöht und damit Banken und Steuerbehörden hinters Licht geführt.

„Morgen treffe ich die rassistische Generalstaatsanwältin von New York, um die größte Hexenjagd in der Geschichte der USA fortzusetzen!“, schrieb Trump auf Truth Social. Er wiederholte damit den Vorwurf des Rassismus gegenüber Generalstaatsanwältin Letitia James, die schwarz ist. „Mein großartiges Unternehmen und ich selbst werden von allen Seiten angegriffen“, fügte Trump hinzu. „Bananenrepublik!“

Lesen Sie auch Trump sieht sich als Opfer : Die historische Razzia in Mar-a-Lago

James hat erklärt, ihre Ermittlungen hätten ergeben, dass die Trump Organization betrügerische oder irreführende Bewertungen von Vermögenswerten wie Golfplätzen und Wolkenkratzern genutzt habe, um Kredite und Steuervorteile zu erhalten. Trump hat die Vorwürfe zurückgewiesen und erklärt, in der Immobilienbranche sei es gängige Praxis, stets hohe Bewertungen anzustreben. Parallel zu James' zivilrechtlichen Ermittlungen laufen in der Sache in Manhattan auch strafrechtliche Ermittlungen. Das ermöglicht es Trump, sich auf sein Zeugnisverweigerungsrecht zu berufen, um sich im Zuge der strafrechtlichen Ermittlungen nicht selbst zu belasten.

Die Staatsanwaltschaft teilte im Mai mit, sie nähere sich dem Ende der Untersuchung. Ermittler hätten umfangreiches Beweismaterial zusammengetragen, das rechtliche Schritte gegen Trump, sein Unternehmen oder beide rechtfertigen könnte. Die Aussage Trumps fehle allerdings noch. Zwei von Trumps Kindern, Donald Jr. und Ivanka, sagten in den vergangenen Tagen aus, wie aus Kreisen der Ermittler verlautete. Trumps Aussage war eigentlich für Juli geplant, wurde aber nach dem Tod seiner Ex-Frau Ivana Trump verschoben. Sohn Eric sagte bereits 2020 aus.

Trump werde sich wahrscheinlich in vielen Fragen auf Unwissenheit berufen, sagte der Jura-Professor der New York University, Stephen Gillers. Eine solche Strategie könnte erfolgreich sein, denn der Ex-Präsident sei bekannt dafür, sich nicht mit Details zu befassen. „Er wird also die großen Fragen beantworten, und diese Antworten werden allgemein genug sein, um ihn aus Schwierigkeiten herauszuhalten, zumindest hoffen das seine Anwälte“, sagte Gillers. „Andererseits macht ihn sein Ungestüm zum Alptraum eines jeden Anwalts und seine Selbstüberschätzung kann ihn in auf Abwege führen. Wer ihn befragt, wird das fördern.“

Erst vor wenigen Tagen hatten FBI-Beamte das Anwesen des Ex-Präsidenten in Florida durchsucht. Bei den Ermittlungen geht es um den Verdacht, Trump habe bei seinem Auszug aus dem Weißen Haus geheime Unterlagen mitgenommen.

(ahar/dpa)