Israelische Militäraktion gegen Islamischen Dschihad : Erhoffte Waffenruhe im Gaza-Konflikt verzögert sich

Israelische Polizisten eskortieren eine Gruppe jüdischer Männer zum Tempelberg, auf dem Gelände der Al-Aqsa-Moschee in der Altstadt von Jerusalem. Foto: dpa/Mahmoud Illean

Tel Aviv/Gaza Nachdem das israelische Militär am Freitag die Operation „Morgengrauen“ gegen den Islamischen Dschihad im Gazastreifen gestartet hatte, gab es am Sonntag auch in Jerusalem Raketenalarm. Ägyptische Vermittler verkündeten nun, dass am Sonntagabend eine Waffenruhe in Kraft treten solle.

Eine für Sonntagabend erhoffte Waffenruhe im jüngsten Gaza-Konflikt verzögert sich. Auch nach 20.00 Uhr Ortszeit (19.00 Uhr MESZ) kam es zu Raketenangriffen militanter Palästinenser auf israelische Ortschaften. Zu dem Zeitpunkt war eine mögliche Waffenruhe zwischen Israel und der extremistischen Palästinenserorganisation Islamischer Dschihad erwartet worden.

Am Abend traf eine hochrangige ägyptische Delegation in Gaza ein, um über Details der möglichen Waffenruhe zu verhandeln. Das erfuhr die Deutsche Presse-Agentur aus Sicherheitskreisen in Kairo. Die Waffenruhe könne noch am Abend oder in der Nacht zum Montag verkündet werden, hieß es. Israel habe einem Vorschlag Ägyptens bereits zugestimmt. Sofern der Islamische Dschihad auch zustimme, werde die Waffenruhe umgehend verkündet.

Das israelische Militär hatte am Freitag die Militäraktion „Morgengrauen“ mit Luftangriffen gegen den Islamischen Dschihad im Gazastreifen gestartet. Die eng mit Israels Erzfeind Iran verbundene Gruppe wird von der EU und den USA als Terrororganisation eingestuft. Seitdem haben militante Palästinenser nach Militärangaben Hunderte von Raketen auf israelische Ortschaften gefeuert.

Seit Freitag starben nach Angaben des palästinensischen Gesundheitsministeriums mit Stand Sonntagabend im Gazastreifen 41 Menschen. Mehr als 300 seien verletzt worden.

(bora/dpa)