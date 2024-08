Nach Beileidsbekundungen für Ismail Hanija Erdogan wettert nach Instagram-Sperre gegen Soziale Medien

In der Türkei nutzen Medienberichten zufolge rund 57 Millionen Menschen Instagram. Infrastrukturminister Abdulkadir Uraloglu schrieb am Montag auf der Plattform X, er habe sich bereits vergangene Woche mit Vertretern von Instagram getroffen und gemahnt, dass sich das Unternehmen an türkisches Recht halten müsse. Er wolle sich nun erneut mit den Vertretern beraten. Am Freitag hatte Uraloglu dem Sender CNN Türk gesagt, die Plattform müsse sich an Regeln und einige „gesellschaftliche Befindlichkeiten“ halten, dann werde sie wieder freigegeben. Die größte Oppositionspartei CHP kritisiert die Sperre als verfassungswidrig.