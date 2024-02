„Neues Kapitel“ Erdogan sieht Wendepunkt in türkisch-ägyptischen Beziehungen

Die Wiederannäherung geschah im Zuge eine Wende der türkischen Außenpolitik, nachdem die Führung sich regional stark isoliert gesehen hatte. Al-Sisi und Erdogan waren zwar Ende 2022 am Rande der Fußball-WM in Katar zusammengetroffen, aber es war der erste Besuch des türkischen Präsidenten in Ägypten seit 2012. Der politische Streit war 2013 eskaliert. Damals hatte die türkische Regierung die Absetzung des damaligen islamistischen Präsidenten Mohammed Mursi in Ägypten durch die Armee wiederholt als illegitimen „Militärputsch“ bezeichnet. Nach Mursi kam Al-Sisi an die Macht.