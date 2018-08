Erdogan droht USA mit Ende der Partnerschaft

Ankara Mit Spannung und Nervosität erwarten Politiker, Wirtschaftsführer und Marktbeobachter in der Türkei den Beginn der neuen Handelswoche. Nach dem dramatischen Absturz der Lira vergangene Woche, als die türkische Währung fast ein Fünftel ihres Außenwerts verlor, rechnen manche Analysten mit einer Erholung.

In einem am Wochenende veröffentlichten Gastbeitrag für die „New York Times“ wirft Erdogan den USA „Respektlosigkeit“ vor und droht Washington mit einem Ende der Partnerschaft. Hintergrund ist der Streit über den in der Türkei wegen angeblicher Terrorvorwürfe festgehaltenen amerikanischen Pastor Andrew Brunson und das Tauziehen um den in Pennsylvania lebenden Exil-Prediger Fethullah Gülen, den Erdogan als Drahtzieher des Putschversuchs vom Juli 2016 sieht. Ankara bemüht sich bisher vergeblich um Gülens Auslieferung.