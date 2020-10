Zuletzt gab es Zeichen der Entspannung : Türkei zeigt sich zuversichtlich im Erdgasstreit mit Griechenland

Istanbul Die Türkei ist zuversichtlich, dass es zu einer Lösung im Streit mit Griechenland im östlichen Mittelmeer kommt. Auch Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg hofft weiter, dass sich eine diplomatische Lösung findet.

Der türkische Außenminister Mevlüt Cavusoglu hat sich zuversichtlich im Streit um Gasvorkommen im östlichen Mittelmeer mit Griechenland gezeigt. Zwar habe Athen anfangs eine „negative Haltung“ gehabt, bemängelte er, aber die Türkei sei „zufrieden“ damit, dass Griechenland an den Nato-Versammlungen zur Lösung des Problems teilnehme, sagte Cavusoglu am Montag bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg in Ankara. Man schätze die Vermittlungsbemühungen der Nato.