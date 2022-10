Um Temperaturanstieg zu begrenzen : EU-Parlament fordert strengere Klimaziele

Straßburg Bis zur Weltklimakonferenz im November sollen die Mitgliedsstaaten ihre Klimaziele anpassen, fordert das EU-Parlament. Wegen des Ukraine-Krieges sei auch eine Veränderung des globalen Energiesystems nötig.

Das Europäische Parlament hat die EU-Staaten und die Industrienationen der G20 zu deutlich höheren Klimazielen gemahnt. Noch vor der Weltklimakonferenz in Scharm el-Scheich im November sollten sie ihre nationalen Beiträge anpassen und die Politik darauf ausrichten, heißt es in einer am Donnerstag in Straßburg per Handzeichen angenommenen Resolution. Die EU und alle G20-Staaten müssten hier eine weltweite Führungsrolle übernehmen.