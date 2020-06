Streit um Enthüllungsbuch : „Lügen und Fake-Geschichten“ – Trump wirft Bolton Gesetzesbruch vor

Washington US-Präsident Donald Trump hat seinem früheren nationalen Sicherheitsberater John Bolton vorgeworfen, mit einer Veröffentlichung eines Enthüllungsbuchs das Gesetz zu brechen. Das Boltons Buch schlägt bereits hohe Wellen.

Das Werk beinhalte „streng geheime Informationen“, sagte Trump am Mittwoch in der Sendung „Hannity“ des Nachrichtensenders Fox News. Bolton habe keine Genehmigung für dessen Veröffentlichung. „Er brach das Gesetz. Sehr einfach.“ Am frühen Donnerstagmorgen legte Trump auf Twitter nach. Das Buch „setzt sich aus Lügen und Fake-Geschichten eines „missmutigen langweiligen Narren zusammen, der nur in den Krieg ziehen wollte.“

Boltons Buch „The Room Where It Happened: A White House Memoir“ soll am kommenden Dienstag erscheinen, schlägt aber schon jetzt hohe Wellen. Das Weiße Haus versucht die Veröffentlichung vorab mit Hochdruck zu stoppen. Nun sickerten bereits brisante Informationen an die Öffentlichkeit, die den Präsidenten in ein ungünstiges Licht rücken. Trump soll seinen chinesischen Kollegen Xi Jinping gebeten haben, seinen Wiederwahlchancen mit dem Aufkauf von US-Agrarprodukten auf die Sprünge zu helfen. Der US-Präsident soll Chinas Staatschef zudem im harten Vorgehen gegen muslimische Minderheiten in der Region Xinjiang bestärkt haben, wie Bolton schrieb. So habe Trump Xi am Rande des G20-Gipfels in Osaka 2019 laut einem Dolmetscher gesagt, dass dieser den Bau von Haftlagern vorantreiben solle.