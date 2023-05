Kommunalwahlen in England Schwere Schlappe für Tories erwartet

Die Auszählung der Stimmen dürfte sich noch bis in den Abend am Freitag hinziehen. „Die klare Botschaft dieser Nacht ist, dass die Konservativen schlecht abgeschnitten haben und sie könnten am Ende 1000 Sitze verlieren“, sagte der Wahl-Experte John Curtice von der Universität Strathclyde in Glasgow dem Radiosender BBC 4 am Freitagmorgen. Konservative Politiker hatten die Zahl von 1000 verlorenen Sitzen bereits vor der Wahl ins Spiel gebracht - Medienbeobachtern zufolge in der Hoffnung, ein nicht ganz so schlechtes Ergebnis hinterher als Erfolg werten zu können. Doch nun könnte es tatsächlich so schlimm kommen. Ob die Ergebnisse auf eine eigene Mehrheit für Labour bei der nächsten Parlamentswahl hindeuteten, müsse sich aber erst noch zeigen, sagte Curtice.