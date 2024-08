Nacht des Widerstands Gegendemonstrationen gegen Rechtsextreme erobern Straßen in England zurück

Während in Europa die Identität von noch nicht verurteilten Straftätern weitgehend geschützt ist, gibt es in Großbritannien den öffentlichen Pranger durchaus noch. Wird jemand vor einem Gericht angeklagt, dürfen die Medien mit vollem Namen und Bild berichten, um wen es sich handelt. So geschah es jetzt mit denjenigen, die in den letzten sieben Tagen an den gewalttätigen Krawallen teilgenommen haben, verhaftet wurden und vor den Kadi gebracht werden. Manche Zeitungen sehen in diesen Tagen fast wie Fahndungsplakate aus, die mutmaßliche Täter mit Bild und Vollnamen identifizieren. Dieses „naming and shaming“, das Benennen und Beschämen, ist politisch gewollt, denn Premierminister Starmer sieht in der Abschreckung das wirksamste Mittel gegen die Gewalt der Straße.