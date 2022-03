Energiewirtschaft : Norwegen will im Sommer mehr Erdgas nach Europa liefern

Oslo Das Land ist nach Russland der zweitgrößte Erdölproduzent Europas und fördert täglich rund vier Millionen Barrel. Möglich werde die Erhöhung der Lieferung unter anderem durch den Aufschub von Wartungsarbeiten.

Norwegen will die Erdgasförderung in den kommenden Monaten erhöhen und im Sommer mehr nach Europa liefern. Durch angepasste Genehmigungen der Regierung für das Oseberg-Feld könnten die Gasexporte bis zum 30. September um etwa eine Milliarde Kubikmeter (bcm) gesteigert werden, wie der Betreiber Equinor am Mittwoch mitteilte. „1,4 Milliarden Kubikmeter Gas decken den Gasbedarf von rund 1,4 Millionen europäischen Haushalten in einem Jahr." Zudem könnte der Ausstoß im Heidrun-Feld in diesem Jahr um 0,4 bcm hochgefahren werden.