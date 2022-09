Wahlbeobachter bei Scheinreferenden : Aufsichtrat stellt hessischen Energie-Chef Schaller frei

Ein Mann gibt in der Region Luhansk in einer provisorischen Unterkunft seine Stimme ab. Foto: dpa/Uncredited

Waldeck-Frankenberg Der Geschäftsführer eines Energieversorgers aus Nordhessen hat die Wahl der Scheinreferenden in der Ukraine beobachtet. Die Aufsichtsräte zeigten sich davon wenig begeistert. Jetzt folgten Konsequenzen.

Weil er die Scheinreferenden in russisch besetzten Gebieten der Ukraine als Wahlbeobachter begleitet hat, ist der Geschäftsführer des nordhessischen Versorgers Energie Waldeck-Frankenberg (EWF) freigestellt worden. Stefan Schaller sei mit sofortiger Wirkung von seinen Aufgaben entbunden worden, teilte der Landkreis Waldeck-Frankenberg am Montag mit. Die Aufsichtsräte des Unternehmens und der Verbands-Energie-Werk Gesellschaft für Erneuerbare Energien sowie der EWF-Verbandsvorstand trafen die Entscheidung demnach einstimmig in einer Sondersitzung.