Falschaussagen Endspurt im Kurz-Prozess mit Video-Schalte nach Russland

Kurz sieht sich nach elf Verhandlungstagen in seiner Haltung bestärkt, dass er vor dem Ibiza-Untersuchungsausschuss die Wahrheit gesagt hat. So hätten alle unter Eid vernommenen Öbag-Aufsichtsräte bestätigt, dass er persönlich keinen Einfluss auf die Entscheidung zugunsten von Schmid genommen habe. Sie seien in ihrem Entschluss frei gewesen und sie hätten keinerlei Druck von seiner Seite verspürt. „Alle haben so ausgesagt, wie ich das immer dargelegt habe“, sagte der 37-Jährige am Rande der Verhandlung.