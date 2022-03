Emmett-Till-Anti-Lynching-Act : USA machen Lynchjustiz zur Straftat

Washington US-Präsident Joe Biden hat mit seiner Unterschrift das Lynchen zu einem eigenen Straftatbestand in den Vereinigten Staaten gemacht. Das Gesetz ist nach dem ermordeten Schwarzen Emmett Till benannt. Der Kongress befasste sich erstmals vor 120 Jahren mit dem Vorhaben.

Biden unterzeichnete das Gesetz am Dienstag im Garten des Weißen Hauses, umringt von Vizepräsidentin Kamala Harris , Mitgliedern des Kongress und des Justizministeriums. Das Gesetz, der Emmett-Till-Anti-Lynching-Act, ist benannt nach dem schwarzen Jugendlichen Emmett Till, dessen Ermordung im Sommer 1955 in Mississippi zu einem entscheidenden Moment in der Bürgerrechtsbewegung wurde. Seine trauernde Mutter bestand damals auf einen offenen Sarg, um allen zu zeigen, wie ihr Sohn misshandelt worden war. Ein Cousin Tills, Pastor Wheeler Parker, stand neben Biden, als dieser das Gesetz unterschrieb. „Es hat lang gedauert“, sagte er.

Der 14-jährige Till war 1955 von seinem Haus in Chicago zu Verwandten in Mississippi gefahren, als er angeblich einer weißen Frau nachgepfiffen hatte. Er wurde verschleppt, verprügelt und in den Kopf geschossen. Ein Stück Metall wurde ihm mit Stacheldraht um den Hals gebunden, und seine Leiche in einen Fluss geworfen. Zwei weiße Männer wurden angeklagt, von einer ausschließlich mit weißen Männern besetzten Jury aber freigesprochen. Die beiden sagten später einem Reporter, sie hätten Till entführt und getötet.