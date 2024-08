Frankreichs Präsident Macrons olympische Ruhepause

Emmanuel Macron hat die ersten französischen Goldmedaillen bei den Olympischen Spielen voll ausgekostet. Mit Rugby-Spieler Antoine Dupont posierte der Präsident nach dem Titelgewinn im Stade de France, den Schwimmer Léon Marchand rief er direkt nach der Siegerehrung auf dem Smartphone an. Um Politik kümmerte sich der Präsident in den vergangenen Tagen dagegen nur wenig. Schließlich hatte der 46-Jährige selbst eine „olympische Ruhepause“ gefordert, in der die massiven Probleme des Landes in den Hintergrund treten sollten. 60 Prozent seiner Landsleute fanden die Idee gut.