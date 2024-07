Erste Runde Frankreichwahlen Die Lehren aus Macrons Zocken mit der Demokratie

Eine Aneinanderreihung vorgezogener Neuwahlen hat in der Weimarer Republik die Nazis aus der Unbedeutsamkeit in die Nähe des Kanzleramtes gebracht. Inhaltlich lassen sich die aktuellen Rechtspopulisten Europas, von extremen Ausschlägen abgesehen, nicht mit den Nationalsozialisten der 1920er und 1930er Jahren in Deutschland vergleichen. Aber die Mechanismen wirken erneut. Und auch die Lehre aus der fatalen Fehleinschätzung der Handelnden bei der Übergabe des Kanzleramtes an Hitler, wonach das Fehlverhalten der Verantwortlichen eine Demokratie an den Abgrund führen kann.