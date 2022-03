Präsidentschaftswahl in Frankreich : Krisenmanager Macron steigt in die Wahlkampfarena

Der französische Präsident Emmanuel Macron hat gute Chancen, wiedergewählt zu werden. Foto: dpa/Ludovic Marin

Paris Der französische Präsident hat sein Programm vorgestellt. Seine Chancen auf eine Wiederwahl stehen gut - das hat auch mit dem Krieg in der Ukraine zu tun. Doch die Kritik an seinem Wahlkampf wird lauter.

Auf den ersten Blick ließ sich nicht erkennen, ob der Wahlkämpfer oder der Präsident auf der Bühne stand. Die zweistündige Rede, die Emmanuel Macron am Donnerstag vor rund 300 Journalistinnen und Journalisten hielt, hörte sich an wie seine stets überfrachteten, technischen Ansprachen im Elysée-Palast. Doch der Staatschef sprach als Kandidat in den Docks der Pariser Vorstadt Aubervilliers, um sein Wahlprogramm zu enthüllen. Er begann mit einer Bilanz seiner fünfjährigen Amtszeit, die von einer Abfolge von Krisen gezeichnet war. Trotz Anschlägen, Pandemie und Ukraine-Krieg habe er seine Versprechen gehalten, versicherte der 44-Jährige: Die Arbeitslosigkeit sei gesunken, die Steuern ebenfalls.

Das Renteneintrittsalter heraufsetzen - aber vorsichtig

Die Ankündigungen, die er danach machte, waren wenig überraschend. So will Macron in einer zweiten Amtszeit die 2020 aufgegebene Rentenreform umsetzen. „Wir müssen länger arbeiten“, kündigte er an. Das Renteneintrittsalter solle schrittweise auf 65 Jahre heraufgesetzt werden. Nachdem sein erstes Reformprojekt massive Proteste hervorgerufen hatte, will Macron diesmal vorsichtiger vorgehen. So solle die „Realität“ bestimmter Berufsgruppen berücksichtigt werden, kündigte er an.

Die Abschaffung der mehr als 40 Sonderkassen, die beispielsweise für Zugführer, Opernsänger oder Polizisten besondere Rentenregelungen vorsehen, scheint damit vom Tisch. Im Dialog mit den Sozialpartnern, die er mit seinem ersten Reformprojekt vor den Kopf gestoßen hatte, solle eine Lösung gefunden werden. Durch eine Reform von Arbeitslosenversicherung und Arbeitsagenturen will er zudem in fünf Jahren in Frankreich Vollbeschäftigung erreichen. Außerdem kündigte er eine Reform der Sozialhilfe an, für die künftig mindestens 15 Stunden gearbeitet werden solle.

50.000 Pflegerinnen und Pfleger für Altersheime

Viel Zeit ließ sich der Kandidat, der 2017 „weder rechts noch links“ sein wollte, für Maßnahmen, die eine „geeintere Gesellschaft“ betreffen. „Man muss an der Wurzel gegen die Ungleichheit kämpfen“, forderte er. Das gelte insbesondere für die zwei wichtigsten Baustellen, die der Staatschef in Zukunft sieht: Die Schule und das Gesundheitssystem. Hier versprach Macron vor allem die Anstellung von mehr Personal. Allein in den Altersheimen sollen 50.000 Pflegerinnen und Pfleger eingestellt werden.

Der Ukraine-Krieg spielt nur am Rande eine Rolle

Auf den Ukraine-Krieg, in dem Macron seit Wochen vermittelt, ging er nur am Rande ein. Er würdigte die französische Armee, „die einzige vollständige in Europa“, die künftig mehr Mittel erhalten solle. Außerdem solle die Zahl der Reservisten verdoppelt und der Zivildienst für alle eingeführt werden.

Macron hatte sich erst kurz vor Ablauf der Frist am 4. März zum Kandidaten erklärt. Seither diskutierte er nur einmal vor einem ausgewählten Panel von Bürgerinnen und Bürgern in der Pariser Vorstadt Poissy. Eine Fernsehdebatte mit den anderen Kandidatinnen und Kandidaten lehnte er ab. Die werfen ihm deshalb vor, einen echten Wahlkampf zu verhindern. „Der Präsident will wiedergewählt werden, ohne jemals wirklich Kandidat zu sein, ohne Kampagne, ohne Debatte, ohne eine Konfrontation der Ideen“, kritisierte der konservative Senatspräsident Gérard Larcher in der Zeitung „Figaro“. Macron selbst hatte in einem Brief an die Französinnen und Franzosen angekündigt, er werde Wahlkampf machen, so oft er könne.

Macrons Wiederwahl gilt als wahrscheinlich