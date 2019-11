Bündnis in der Kritik : „Hirntod“ – Frankreichs Präsident Macron greift die Nato an

Paris Wenige Wochen vor dem Nato-Gipfel in London hat der französische Präsident Macron den Staatenbund kritisiert. In einem Interview klagt er über unkoordiniertes Vorgehen von Bündnispartnern und fehlende Absprachen.

Der französische Präsident Emmanuel Macron bewertet den Zustand der Nato als äußerst kritisch und stellt die Bündnis-Loyalität der USA infrage. "Was wir derzeit erleben, ist der Hirntod der Nato", sagte Macron in einem am Donnerstag veröffentlichten Interview der britischen Wochenzeitung "The Economist". Auf die Frage, ob er noch an den Bündnisfall-Artikel des Nato-Gründungsvertrags glaube, wonach ein Angriff auf ein Mitgliedsland als Angriff auf alle Verbündeten angesehen wird, antwortete er: "Ich weiß nicht." Die Nato funktioniere nur, wenn der Garant der letzten Instanz als solcher funktioniere. Man sollte die Realität der Nato angesichts des US-Engagements neu bewerten. Es gebe Anzeichen, dass die USA "uns den Rücken kehren", wie die Entscheidung von Präsident Donald Trump für einen Truppenabzug aus Nordost-Syrien ohne Konsultation der Verbündeten zeige.