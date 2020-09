Treffen mit Tichanowskaja : Frankreichs Präsident Macron will Machtwechsel in Belarus

Frankreichs Präsident Macron will Machtwechsel in Belarus

Vilnius Die Reise von Frankreichs Staatschef Macron ins Baltikum ist schon lange geplant. Angesichts der Proteste in Belarus bekommt der Besuch jedoch eine ganz besondere Brisanz. Eine Bitte an Kremlchef Putin gibt es auch.

Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron will einen friedlichen Machtwechsel in Belarus voranbringen und am Dienstag die Oppositionelle Swetlana Tichanowskaja treffen. Die 38-Jährige habe „sehr viel Mut“, sagte Macron am Montagabend in Vilnius nach einem Treffen mit seinem litauischen Amtskollegen Gitanas Nauseda. Macron wird sich bis zum Mittwoch im Baltikum aufhalten.