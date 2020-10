Historisches Treffen : Erstes Treffen der Außenminister Israels und der Emirate in Berlin

Berlin Die Außenminister Israels und der Vereinigten Arabischen Emirate haben gemeinsam das Holocaust-Mahnmal in Berlin besucht. Sie bekräftigten den Wunsch, die Beziehung ihrer Länder weiter normalisieren zu wollen.

In einer historischen Geste haben die Außenminister Israels und der Vereinigten Arabischen Emirate am Dienstag gemeinsam das Holocaust-Mahnmal in Berlin besucht. Der israelische Minister Gabi Aschkenasi und sein emiratischer Kollege Abdullah bin Sajed begegneten sich zum ersten Mal seit der Unterzeichnung des Abkommens über eine Normalisierung der Beziehungen ihrer beiden Länder. Sie begrüßten sich am Mahnmal im Beisein von Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD).