Embargo für Kohle, Holz und Wodka : EU-Staaten billigen neue Russland-Sanktionen

Brüssel Die 27 EU-Staaten haben das fünfte große Paket mit Russland-Sanktionen auf den Weg gebracht. Neben einem Importstopp für Kohle, Holz und Wodka sind zahlreiche weitere Strafmaßnahmen vorgesehen.

Das bestätigten mehrere Diplomaten der Deutschen Presse-Agentur in Brüssel. Damit die Sanktionen in Kraft treten können, müssen die notwendigen Rechtsakte nun nur noch im schriftlichen Verfahren angenommen und im EU-Amtsblatt veröffentlicht werden. Diese Schritte gelten allerdings als Formalie und sollen an diesem Freitag abgeschlossen werden.