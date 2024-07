Elternzeit für Oma und Opa Das Schweden-Modell könnte auch in Deutschland funktionieren

Vor allem Frauen tragen die Konsequenzen dafür. Denn immer noch leisten Frauen den Großteil der Fürsorgearbeit. Laut Statistischem Bundesamt gehen Mütter für 14,8 Monate in Elternzeit, im vergangenen Jahr stieg die Dauer sogar an. Väter hingegen gehen rund vier Monate in Elternzeit. Eine engere Einbindung von Großeltern würde also vor allem Mütter entlasten. Das schwedische Vorbild wäre hierfür ein guter Anstoß.