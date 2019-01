US-Wahl 2020: Die Kandidatin

Washington Elizabeth Warren war Rechtsgelehrte und kämpfte gegen die Übermacht der Banken. Jetzt will die Demokratin US-Präsidentin werden.

Wieder brachte sie ihre Familiengeschichte ins Spiel. Wieder erzählte sie von ihrem Vater, der, angestellter Teppichverkäufer in Oklahoma City, eine Herzattacke erlitt und seinen Job verlor. Worauf bald auch der Verlust der eigenen vier Wände drohte, nachdem schon das Auto verkauft werden musste. Bis ihre Mutter im Sonntagskleid zum nächsten Kaufhaus der Kette Sears lief, um nach einer Stelle zu fragen. Im Alter von 50 Jahren begann Pauline Herring Waschmaschinen zu verkaufen, wofür sie den Mindestlohn erhielt. Der Mindestlohn, ruft Elizabeth Warren in Erinnerung, reichte damals noch, um eine Familie über Wasser zu halten. Heute dagegen, knapp sechs Dekaden später, würde bei einem ähnlichen Schicksalsschlag der sofortige Abstieg drohen.

Das alles hat Warren schon oft erzählt. Am Silvestertag verdichtete sie es zu einem Video, mit dem sie ihre Kandidatur fürs Weiße Haus ankündigte. Damit eröffnet sie, ähnlich früh wie Hillary Clinton und Barack Obama im Jahr 2007, den Kandidatenwettstreit der Demokraten. „Amerikas Mittelschicht wird ausgehöhlt“, lautet ihr Schlüsselsatz. Wer aus einfachen Verhältnissen nach oben strebe, der habe es ungleich schwerer als ihre Generation. Ihre große Chance sei ein College gewesen, das pro Semester gerade mal 50 Dollar an Studiengebühren gekostet habe. Heute völlig illusorisch. „Und warum? Weil Milliardäre und Großunternehmen entschieden haben, dass sie mehr vom Kuchen wollen. Weil sie Politiker damit beauftragt haben, ihnen ein größeres Stück davon abzuschneiden.“

Es ist die gleiche Botschaft, mit der Bernie Sanders an den Start des Rennens um die Präsidentschaft gegangen war, ehe er der Favoritin Clinton im Vorwahlduell überraschend knapp unterlag. Warren spricht die gleichen Wähler an wie Sanders, wie Sanders symbolisiert sie den linken Flügel der amerikanischen Politik. Anders als Sanders, der nominell als Unabhängiger im Senat sitzt, bekennt sie sich allerdings zur Fraktion der Demokraten.

Ob sie auch im Mittleren Westen ankommt, dort, wo Donald Trump 2016 die Wahl gewann, beurteilen Beobachter allerdings skeptisch. Bevor sie in die Politik ging, war sie Professorin in Harvard, für den Ostküstenstaat Massachusetts sitzt sie im US-Senat. In den Augen ihrer Kritiker ist sie eine klassische Vertreterin jener linksliberalen, zur Arroganz neigenden Elite, von der sich die weiße Arbeiterschaft in Staaten wie Michigan, Ohio oder Wisconsin abgewandt hat. Dort aber muss gewinnen, wer Trump 2020 besiegen will.